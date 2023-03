"Indexo" akcionāri ievēlējuši jaunu padomi

Līdz ar to akcionāri atbalstīja "Indexo" pamatkapitālu palielināšanu robežās no 410 000 eiro līdz 475 000 eiro, emitējot jaunas dematerializētas uzrādītāja akcijas ar vienas jaunās emisijas akcijas pārdošanas cenu robežās no 14,5 eiro līdz 17,5 eiro, ieskaitot akcijas nominālvērtību viena eiro apmērā un akciju emisijas uzcenojumu robežās no 13,5 eiro līdz 16,5 eiro.