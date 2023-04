Gundega Skudriņa ar komandu plūc uzvaras laurus Kannās

“Heavent Awards 2023” festivāls un konkurss notiek jau 15. gadu. Konkursam tika iesniegti 132 nacionālie un starptautiskie pieteikumi, no kuriem 46 labākie pasākumi no dažādām valstīm iekļuva shortlist sarakstā. Konkursa specifika - 60% no kopvērtējuma veido žūrijas balsojums, kuri ir izvērtējuši projekta prezentāciju klātienē ar 16 žūrijas pārstāvju lielu sastāvu. Savukārt 40% tiek iegūti ceremonijas laikā no zāles balsojuma, kur katra finālista projekta prezentāciju vērtē vien pēc 30 sek. garas video filmiņas noskatīšanās.