Pirmo reizi Rīgas modes nedēļā: Latvijas dizaineri vienojas kopīgā modes skatē

“Sadarbība modes nozarē ir kļuvusi par populāru formu, ko cenšas izmantot nozares milži, sākot no luksusa zīmoliem līdz plaša patēriņa preču ražotājiem. Tas spilgti parāda, ka agresīva konkurence ir pagātnes atbalss, bet sinerģija un savstarpējs atbalsts ir sekmīgas un ilgmūžīgas uzņēmējdarbības ķīla,” komentē Baltijas modes federācijas prezidente Jeļena Strahova .

Zīmola „Nolo” filozofija ir „pērc mazāk, bet labāku”. Zīmola modes māksliniece Viktorija Joniene norāda, ka zīmola lepnums ir ražotne, kas apgādāta ar enerģiju taupošām iekārtām, kurā strādā vairāk nekā 20 augsti kvalificētu šuvēju. Arī zīmols „Anna Led” tiecas ilgtspējīgi attīstīties, sākot no ražošanas procesa līdz dabisku materiālu un roku darba paņēmienu izmantošanai. Zīmola „Unattached” tērpi ir veltīti „drosmīgām biroja princesēm”, bet apģērbu kolekciju ražošanas cikls atbilst ilgtspējības principiem. „Cinnamon Concept” ir trikotāžas zīmols ar ilgtspējīgas attīstības filozofiju. „Mēs sadarbojamies ar mazu vietējo fabriku, kas ir viena no vecākajām reģionā un kur gadu desmitiem krātās prasmes un zināšanas tagad tiek izmantotas modernu apģērbu izgatavošanai no augsti kvalitatīviem materiāliem,” stāsta zīmola modes māksliniece Antra Hanna Elerta.