Līdzekļus Krievijas armijas uzturēšanai vāc pat ar komunālo pakalpojumu rēķiniem

QR koda vidū ir burts Z, kas jau kļuvis par vienu no galvenajiem Krievijas īstenotā kara Ukrainā simboliem, bet blakus tam ir aicinājums palīdzēt "speciālajā militārajā operācijā" iesaistītajiem kaujiniekiem, kā arī viņu ģimenēm. Pievienota arī jau lielu popularitāti ieguvusī mirkļbirka #своихнебросаем [no krievu val. - savējos nepametam] un uzruna "Kopā mēs esam spēcīgāki!".

Pēc Ņilova teiktā, tie varētu būtu aptuveni 1-2 tūkstoši rubļu (11-22 eiro) no katra no 40 miljoniem vīriešu, kuri nepiedalās karadarbībā. Vīriešiem ar lieliem ienākumiem "kara" nodoklis varētu būt pat 5% apmērā. "Sanāk apmēram 60 miljardi rubļu (665 miljoni eiro) mēnesī. Runa nav par budžeta ieņēmumu palielināšanu, bet gan par to mērķtiecīgu novirzīšanu katram "speciālās militārās operācijas" dalībniekam," sacīja deputāts.