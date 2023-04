Igaunijā saistībā ar naudas atmazgāšanu "Danske Bank" filiālē seši apsūdzētie

Prokuratūra secinājusi, ka bijušie "Danske Bank" Igaunijas filiāles darbinieki, kuri strādāja ar ārvalstu klientiem, veidoja savu naudas atmazgāšanas biznesu, kuru slēpa no citām bankas struktūrvienībām. Kā teica Ensika, apsūdzības rakstā pausts, ka klientiem pārdeva juridiskas personas, slēpjot to patiesos īpašniekus, viņus konsultēja, kā no bankas noslēpt pārskaitījumu digitālās pēdas, viņiem piedāvāja pret atlīdzību sagatavot dokumentus, sniedza iespēju veikt pārskaitījumus bez reāla ekonomiska satura ar mērķi slēpt naudas īpašnieku un izcelsmi. Prokurore uzsvēra, ka tā vērtējama kā "profesionāla naudas atmazgāšana".