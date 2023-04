SAB rīcībā nav ziņu par tehnoloģiskiem apdraudējumiem VID IT sistēmām

Kopumā VID ir noslēgti līgumi ar deviņiem dažādiem IT pakalpojumi sniedzējiem. Lielākie no tiem - ar AS "Emergn", kas izstrādāja un apkalpo Elektronisko deklarēšanas sistēmu un maksājumu administrēšanas informācijas sistēmu, kā arī vairākas saistītās sistēmas, kā arī ar SIA "Helmes Latvia", kas izstrādāja un uztur muitas darbībai nepieciešamās sistēmas (EMDAS un saistītās). Tāpat ar kravu pārbaudes tehnoloģijām un videonovērošanu uz robežas strādā SIA "Citrus Solutions", SIA "Proof IT" strādā ar integrēto riska informācijas sistēmu, bet SIA "Codex" - ar integrēto tarifa vadības sistēmu.