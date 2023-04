Ilgstoši augsta inflācija būs problēma pilnīgi visiem, uzsver Kazāks

Tāpat viņš sacīja, ka ir vēl virkne citu lietu, kas ietekmē inflāciju, piemēram, Latvijā darba tirgus bija krietni "uzsilis" un līdz ar to bija straujāks algu kāpums - Latvijā vidējais algu kāpums ir 8-10% gadā. Tādēļ ražotājiem pārlikt izmaksu kāpumu uz gala produktu cenām izrādījās vienkāršāk. Ir arī strukturālas lietas, kur ir jāskatās, ko nākotnē varam darīt labāk, piemēram, mūsu uzņēmumi ir relatīvi mazi un nevar izlīdzināt izmaksu kāpumu tik sekmīgi kā lielāki uzņēmumi citās eirozonas valstīs. Iespējams, jautājums ir arī par konkurenci un to, ka tā atsevišķos ekonomikas segmentos nav pietiekami asa un tādēļ uzņēmumiem ir relatīvi vienkārši izmaksu kāpumu pārvirzīt uz patērētāju pleciem.

Kazāks arī atzīmēja, ka regulējamās cenas kāpa strauji, jo mums ir salīdzinoši īsi līgumu termiņi. "Šī paša iemesla dēļ gan es ceru, ka mēs tikpat labi redzēsim cenu kritumu. Līdz šim gan tas ir krietni biklāks, nekā iepriekš redzētais cenu kāpums. Uz to krietni uzmanīgāk būtu jāpaskatās no regulatora puses," sacīja Latvijas Bankas prezidents.

"Diemžēl tā ir arī sava veida negausība no uzņēmēju puses, un cenu kāpums atsevišķās jomās ir krietni straujāks, nekā to varētu pamatot ar izmaksu kāpumu. Iespējams, atsevišķi uzņēmēji domā, ka, ja visi ceļ cenas, tad es arī celšu! To redzam arī uzņēmumu peļņas maržās - ekonomika stagnē, neaug, bet uzņēmumu peļņas maržas ir ļoti noturīgas un atsevišķos segmentos pat kāpjošas. Negausība ir daļa no problēmas," teica Kazāks.