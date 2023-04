3 Latvijas jaunuzņēmumu veiksmīgas pārdošanas stāsti, par kuriem, visticamāk, neko nebūsi dzirdējis

Uzņēmumu "Timecap" Latvijas jaunuzņēmumu nozares medijs "Labs of Latvia" 2021. gadā nosauca par vienu no Latvijas jaunuzņēmumu vides veiksmes stāstiem. Šis risinājums dienasgaismu ieraudzīja gadu iepriekš. "Google Play" lietotņu veikals to nodēvēja par vienu no gada labākajām lietotnēm.