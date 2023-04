Video ⟩ Elektroenerģijas sadales tarifs varētu pieaugt vidēji par 32%

Elektroenerģijas sadales sistēmas operatora AS "Sadales tīkls" tarifs no šā gada 1. jūlija varētu pieaugt vidēji par 32%, savukārt elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) tarifs palielināsies par 36%, trešdien žurnālistiem pastāstīja kompāniju pārstāvji.