KFC it kā iziet no Krievijas, un daži tā restorāni jau tikuši pie jauna nosaukuma

"Rostic's" zīmola ēstuves Krievijas kompānija "Rosinter" Krievijā izveidoja jau 1993. gadā, un tas vēlāk kļuva par KFC līdzekli, lai paplašinātos Krievijā. KFC tas bija nepieciešams, jo jau divi mēģinājumi izvērst darbību Krievijā bija izgāzušies. KFC sāka sadarbību ar "Rostic's" 2005. gadā un pēc pieciem gadiem to arī izpirka. No 2005. līdz 2011. gadam KFC restorāni Krievijā strādāja ar zīmolu "Rostic's-KFC", bet 2011.gadā no izkārtnēm vārds "Rostic's" pazuda.