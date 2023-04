Bankām jāiesaistās kreditēšanai labvēlīgas augsnes veidošanā, norāda finanšu ministrs

Kā ziņots, Ministru kabinets apstiprinājis Finanšu ministrijas iesniegto Latvijas Stabilitātes programmu, kurā vispārējās valdības budžeta deficīts 2026.gadā tiek prognozēts 0,7% no iekšzemes kopprodukta ( IKP ).

Vispārējās valdības budžeta deficīts šogad tiek prognozēts 4% no IKP, kas ir par 0,2 procentpunktiem zemāks nekā prognozēts, sagatavojot budžetu 2023. gadam, bet strukturālais deficīts 0,5% no IKP.

No strukturālā deficīta mērķiem izrietošais vispārējās valdības budžeta deficīts 2024.gadā tiek prognozēts 2,5% no IKP apmērā, bet 2025. un 2026. gadā attiecīgi 2,2% un 0,7% no IKP.