Viedoklis ⟩ Vardarbība ģimenē ir sabiedrības problēma

Kāpēc tieši pašvaldība? Pašvaldība ir tā, kas pārzina (vai vismaz – tai būtu jāpārzina) savus resursus (vai to trūkumu), iespējas un vajadzības. Savus speciālistus un savus jauniešus. Līdz ar to pašvaldība ir centrālais spēlētājs tajā, lai tiktu nodrošināts kvalitatīvs jaunatnes darbs vardarbības izskaušanai un līdzatbildīgas kopienas radīšanai. Runājot ar jaunatnes darbiniekiem, bieži izskan viedoklis, ka vai nu pašvaldībai nav naudas darbam ar jauniešiem, vai arī jaunatnes darbiniekiem trūkst zināšanu, kā šīs vardarbības tēmas vispār adresēt. Visbiežāk tie ir abi no minētajiem.

Atbildot gan uz jauniešu, gan jaunatnes darbinieku vajadzību pēc rīkiem un metodēm, Centrs MARTA 2018.gadā izstrādāja kultūrspecifisku metodoloģiju darbā ar jauniešu grupām. Metodoloģija tapa trīs gadu garumā, sadarbojoties ar pusaudžiem no visas Latvijas. Līdz ar to tā sevī ietver tēmas, kas būtiskas jaunietim vecumā no 12 līdz 18 gadiem (piemēram, vardarbības veidi un to atpazīšana. Aculiecinieka efekts; dzimumu līdztiesība un dzimtes stereotipi; veselīgu attiecību veidošana un neveselīgu attiecību pazīmju atpazīšana; emociju vadīšana un to saistība ar stereotipiem un sabiedrības normām; mobinga prevencija; cilvēktirdzniecības riski un kā sevi pasargāt, kā arī seksualitāte un piekrišanas (jeb angliski «consent») nozīme attiecībās). Jauniešu grupu metodoloģija ir tikusi pilotēta dažādās Latvijas vietās, kā arī Igaunijā, Lietuvā, Rumānijā, Spānijā, Bulgārijā un pat Tadžikistānā un Kirgizstānā. Divās pēdējās valstīs metodoloģijas iepazīstināšana palīdzēja mazināt piespiedu laulību skaitu agrīnā vecumā un veicināja meitenēm iespēju turpināt izglītību, paplašināt savas ekonomiskās iespējas. Metodoloģija tika izstrādāta par pašu piesaistītu finansējumu, kā arī tās pilotēšana minētajās vietās ir notikusi, pateicoties entuziastiem, kuri rakstīja projektus un finansējumu atrada.