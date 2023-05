Apskatīt, paostīt un nogaršot. Romā atrasti antīki urīna analīžu trauciņi

Sovrintendenza Capitolina — The Caesar's Forum Project

Foto: Sovrintendenza Capitolina — The Caesar's Forum Project

Arheoloģisko izrakumu laikā tika atrasti renesanses laika keramiskie trauki, rožukroņu krelles, sasistas stikla burkas, monētas un keramikas kamieļa figūriņa. Daudzi no objektiem saistīti ar slimnīcas pacientu aprūpi. Vairāk nekā puse no atrastajiem stikla traukiem ir urīna analīžu trauki. Uroskopija viduslaikos un renesanses laikā bija viena no galvenajām diagnostikas procedūrām medicīnā.