Centrs "Marta" aicina nekavējoties ratificēt Stambulas konvenciju

Konvenciju vardarbības pret sievietēm novēršanai nesen ratificējusi arī Ukraina, pasakot, ka "mēs esam daļa no attīstītas Eiropas, kurā cilvēka dzīvībai un cieņai ir vērtība". "Un kā pie mums? Vai mums ir prezidents un Saeima, kas ir gatavi pateikt - mēs esam daļa no Eiropas un nepieļausim to, ka vardarbība ģimenē netiek uztverta nopietni," pauž Jonite.