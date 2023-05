Logu tīrīšanas māksla: 7 muļķīgas kļūdas, kas sabojā mūsu pūles

7. kļūda: izmantot neefektīvus darbarīkus

Stiklus nevajadzētu berzt ar abrazīviem sūkļiem, jo to pārklājums uz stikla var atstāt neglītus skrāpējumus. Arī tualetes papīrs, papīra dvieļi vai vecas avīzes nebūs tā labākā izvēle, jo šie “palīgi” atri izšķīst, atstājot uz stikliem plūksnas un neglītus traipus. Tāpēc stiklu spodrināšanai vislabāk izmantot sausas mikrošķiedras auduma lupatiņas - šis tīrīšanas un slaucīšanas līdzeklis atstāj vismazāk mitru švīku uz stikla, to ir viegli žāvēt un mazgāt. Audums, kas izgatavots no mikrošķiedras, loga tīrīšanas laikā to arī pulē, tādējādi nodrošinot logiem mirdzumu.