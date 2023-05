Dienvidāfrikā mājas mīlulis nīlzirdziņš Hamfrijs nogalinājis savu saimnieku

40 gadus vecais Mariuss Elss – armijas majors – krita sava 1,2 tonnas smagā nīlzirga Hamfrija nežēlastībā pēc ilgiem centieniem to pieradināt. Elsa mirstīgās atliekas tika atrastas upē, kur nīlzirgs dažus gadus iepriekš tika izglābts no plūdiem. Piecu mēnešu vecumā tas jau bija izaudzis pārāk liels priekš saviem glābējiem, tāpēc tika nodots Elsa saimniecībā, kur nelaiķis apmācīja viņu peldēt kopā ar cilvēkiem, vēstīts izdevumā "The Guardian".