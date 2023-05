Video ⟩ Aiz priekškara: Vientuļš tanks 9. maija parādē

Neatzīst sabiedroto nopelnus

Visu aizvadīto nedēļu propagandisti lepojās ar 9.maiju un Uzvaras dienas parādi Sarkanajā laukumā. Visi telekanāli pārraidīja prezidenta Vladimira Putina runu, kura gan nekādus pārsteigumus nenesa. Putins kārtējo reizi pauda, ka mūsdienu Eiropā ir atdzimis fašisms un Krievija ir vienīgais spēks, kas var to uzveikt. Tāpat Putins ciniski izlikās žēlojam ukraiņu tautu, kas esot kļuvusi par upuri 2014.gadā notikušajam ASV sarīkotajam "valsts apvērsumam", kura rezultātā Ukrainā pie varas ir nācis "fašistisks režīms". Tāpat Krievijas prezidents pauda, ka Krievija karo ar NATO aliansi, un pašreizējais karš esot "Lielā Tēvijas kara" turpinājums. Runājot par Rietumiem, Putins atkārtoja veco mantru: "Viņi provocē asiņainus konfliktus un apvērsumus, sēj naidu, rusofobiju un agresīvu nacionālismu, iznīcina tradicionālās ģimenes vērtības, kas padara cilvēku par cilvēku."

Svētdienas vakarā ziņu raidījumā "Vesti", kuru vada Dmitrijs Kiseļovs, rādīja absolūti tendenciozu sižetu par 2014.gada 9.maija notikumiem Mariupolē. Tajā tika apgalvots, ka šajā "gaišajā svētku dienā" ukraiņi ciniski esot apšaudījuši Mariupoli, tostarp nogalinot civiliedzīvotājus. Patiesībā šajā dienā konfliktu izprovocēja Maskavas atbalstīto separātistu kaujinieku uzbrukums Mariupoles iekšlietu pārvaldes ēkai. Par to, protams, netika bilsts ne vārda un minētajā sižetā melīgi tika klāstīts, ka "ne no šā, ne no tā" ukraiņi Uzvaras dienā sarīkojuši apšaudi Mariupolē.