Infografika ⟩ Apkures sezonas noslēgumā siltumenerģijas tarifi pieauguši teju trešdaļā Latvijas

Savukārt augstākie tarifi maijā ir Ķekavā, Saulkrastos un Rēzeknē. Ķekavā un Rēzeknē no 1.jūnija tarifs samazināsies, Ķekavā - no 208,59 eiro par megavatstundu (MWh) uz 94,06 eiro par MWh, bet Rēzeknē - no 214,43 eiro par MWh uz 120,47 eiro par MWh.