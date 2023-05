Staķim daļēji piederošs uzņēmums neslēgs līgumu ar "Rīgas namiem"

Kā liecina Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā publicētā informācija, SIA "Rīgas nami" konkursā par kafijas produkcijas piegādi, dzērienu pagatavošanas iekārtu nomu un servisu uzvarējusi kompānija "Innocent PRO". Tā savukārt pieder AS "Infinity Coffee", kuras līdzīpašnieks ir arī Staķis.

"Uzņēmuma, kurā esmu viens no līdzīpašniekiem, vadība šajā gadījumā ir lēmusi atteikties no šī līguma, un iepirkumā uzvarēs konkurents," mikroblogošanas vietnē "Twitter" norāda Staķis, piebilstot, ka, ejot politikā, apzinājies, ka no tā cietīs bizness.