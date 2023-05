EK rekomendācijas Baltijas valstīm: Latviju mudina pilnveidot nodokļu politiku

No EK puses Latvijai ieteikts pilnveidot nodokļu politiku, lai stiprinātu veselības aprūpes un sociālās aizsardzības jomas, kā arī veltīt resursus efektīvai ES fondu apguvei - šogad Latvijai būtu jāsaņem lielākā daļa no ekonomikas atveseļošanas un noturības plāna līdzekļiem. "Šogad valstu specifiskajās rekomendācijās ir uzsvērtas investīciju prioritātes, kuras īstenojamas arī ar ES fondu atbalstu - atbalsts zaļajai un digitālajai transformācijai. Latvijai rekomendēts arī uzlabot finansējuma pieejamību mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Tāpat svarīgi operatīvi izmantot ES atbalsta instrumentu enerģētikas krīzē "RePowerEU", lai mazinātu atkarību no Krievijas energoresursiem," atzīmējis komisārs.