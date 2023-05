Reklāmas asociācija: NEPLP lēmums sodīt TVNET GRUPU apdraud vārda brīvību

LRA norāda, ka NEPLP rīcība, pieņemot šo lēmumu, ir ne tikai pretrunā ar Satversmes 100.pantu, kas nosaka, ka “Ikvienam ir tiesības uz vārda brīvību, kas ietver tiesības brīvi iegūt, paturēt un izplatīt informāciju, paust savus uzskatus. Cenzūra ir aizliegta”, bet arī apdraud brīvu mediju pastāvēšanu, kas ir viens no demokrātiskas sabiedrības un valsts priekšnoteikumiem.

"Mēģinot pamatot lēmuma leģitimitāti, lēmuma pilnajā tekstā NEPLP skaidro jēdziena “deportācija” dažādās asociācijas, kas veidojas no šī jēdziena interpretācijām tikai no tādiem selektīvi izvēlētiem avotiem, kas labi iederas NEPLP argumentācijas veidošanā, cita starpā atsaucoties uz Valsts arhīva norādi par to, ka “bijušās PSRS teritorijā jēdziens “deportācija” pamatā vēsturiski asociējas ar totalitāras diktatūras īstenotām politiskām represijām”.