Jānis Sārts: Hokejs - tas ir par Latviju, par mūsu pašapziņu, pašlepnumu, par mūsu varēšanu

"Un pēkšņi tu saproti - kaut kam pozitīvam un labam ir tāds vienojošais spēks un mēs ķeram tādu kaifu. Interesanti skatīties, ka ļoti daudzi, kas tagad seko līdzi hokejam, to dara pirmo reizi. Un kādēļ viņi to dara? Tāpēc, ka tas, pirmkārt, ir par Latviju, par mūsu pašapziņu, par mūsu pašlepnumu, par mūsu varēšanu. Tas ir arī tas, ka tu beidzot šajā valstī jūties vienots.Tā ir tik reta sajūta, ka tā jābauda, kamēr viņa ir un paldies hokejistiem, kas to mums radījusi," sacīja Sārts.