Video ⟩ "Latvijas gāze" prasa valstij segt zaudējumus par ziemā mājsaimniecībām rezervēto gāzi

AS "Latvijas gāze" valdes priekšsēdētājs Aigars Kalvītis

AS "Latvijas gāze" pieprasa Latvijas valstij segt zaudējumus par to gāzes apjomu, ko valdība pagājušā gada rudenī lika rezervēt mājsaimniecību vajadzībām, jo tagad to vairs nevar pārdot par tik augstu cenu, kā būtu varējis pārdot rudenī, vēstīja TV3 raidījums "Nekā personīga".