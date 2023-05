Video ⟩ Rīgā pārbūvē 7.tramvaja sliedes

Sliežu pārbūve, pielāgojot to zemās grīdas tramvaju parametriem, plānota pa posmiem, konkrētajā posmā organizējot tramvaju satiksmi pa vienām sliedēm. Tādējādi plānots pēc iespējas mazāk ietekmēt pasažieru pārvadājumus.

Būvdarbi tiek līdzfinansēti no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļiem projektā, kas paredz Rīgas tramvaja infrastruktūras pielāgošanu zemās grīdas tramvaja parametriem.

Konkursā par būvdarbu veikšanu 7.tramvaja maršruta posmā no Centrāltirgus ielas līdz galapunktam "Ķengarags", pielāgojot to zemās grīdas tramvaja parametriem, tika saņemti trīs pretendentu piedāvājumi, no kuriem zemāko līgumcenu piedāvāja SIA "Binders".