Depozīta sistēma pirmajā darbības gadā nesusi 4,1 miljona eiro peļņu

Gada pārskata vadības ziņojumā pausts, ka ieņēmumus kompānija sāka gūt 2022.gada februārī, kad Latvijā sāka darboties depozīta sistēma. Galvenie DIO ieņēmumu avoti ir depozīta sistēmas dalības maksa, ieņēmumi no neatgrieztās depozīta maksas un ieņēmumi no pārdotā pārstrādājamā materiāla.

Kompānija DIO reģistrēta 2020.gadā, un tās pamatkapitāls ir 124 500 eiro. Kompānijas īpašnieki ir SIA "Alus un dzērienu iepakojuma savienība" (18,07%), SIA "Coca-Cola HBC Latvia" (18,07%), SIA "Cido grupa" (12,05%), AS "Cēsu alus" (12,05%), AS "PET Baltija" (12,05%), AS "Aldaris" (12,05%), Latvijas Mazumtirgotāju biedrība (9,64%) un Latvijas Alus darītāju savienība (6,02%).