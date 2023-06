Video ⟩ Raidījums: Aizturēšanas “Rīgas satiksmes” krimināllietā, iespējams, bija pāragras

Lietas uzraugošais prokurors Juris Ločmelis norāda, ka nevar zināt, vai pilnīgākas atbildes no Ķīnas būtu ļāvušas apsūdzības celt. Viņš stāsta, ka ar šodienas skatu redzams – skaļās aizturēšanas 2018. gada nogalē, visticamāk, bija pārsteidzīgas un tās izjauca izmeklētāju plānu izsekot naudas atmazgāšanas shēmai, vēsta raidījums.

Izmeklēšana strupceļā

Prokurors teica, ka lielākās cerības izmeklēšanā bija liktas uz kukuļiem domātās naudas izsekošanu, kas ļautu atklāt, kam nauda beigās nonāk. Taču to izdarīt neizdevās nevienā no diviem KNAB atklātajiem naudas ceļiem. Pirmais no tiem pārtrūka Ķīnā, jaunākais izrādījās tukšs.