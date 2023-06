Iepazīsti skaistākās pārgājienu takas Lietuvā un Igaunijā

Mežtaka un Jūrtaka ir divas populāras pārgājienu takas, kas vijas cauri visai Baltijai, katrā no valstīm atklājoties savā īpašajā skaistumā. Abas ir garo distanču pārgājienu takas, taču tās, protams, var iepazīt arī pa maziem posmiem, izvēloties saviem spēkiem atbilstošāko un saistošāko. Mežtaka ir īpaša ar to, ka sākas vēl ārpus Baltijas – Nīderlandē, netālu no Hāgas, bet beidzas Tallinā, Igaunijā. Mežtakas dienvidu daļa sākas pie Polijas-Lietuvas robežas, un tās kopējais garums ir 1088 km, no kuriem Lietuvas posms ir 747 km, bet Latvijas – 341 km. Savukārt Mežtakas ziemeļu posms sākas Rīgā un noslēdzas Tallinā. Tā kopējais garums ir 1060 km, kurus mērojot iespējams aplūkot ap 400 vēstures, dabas un kultūras objektu. Maršruts sadalīts ap 20 km garos posmos ar nakšņošanas un transporta iespējām, tādēļ ir ērti mērojams pa daļām.