Kāds ir tipiskā Latvijas dzērājšofera portrets?

Pētījuma mērķis bija izpētīt autovadītājus, kuri vadījuši transportlīdzekli stiprā alkohola reibumā. No iegūtajiem datiem tika izveidots tipiskā dzērājšofera portrets.

Kopumā izlasē bija 1531 autovadītājs, kurš laika posmā no pērnā gada 1. janvāra līdz tā paša gada 30. jūnijam vadīja auto virs 1,5 promilēm vai narkotisko vielu reibumā.

Tipiskais pārkāpējs ir vīrietis (94%) vecumā no 30 līdz 39 gadiem (30%), kas pārvietojas pamatā ar vieglo automašīnu (69%).

No 1531 personām 983 jeb 64% pie stūres sēdušies reibumā no 1,5 līdz divām promilēm. Savukārt 476 jeb 31% autovadītāju pie automašīnas stūres sēdās virs divām promilēm. Tikmēr 5% jeb 82 šoferi pie stūres sēdās narkotisko vielu reibumā.

Autovadītāji, atcerieties - neatkarīgi no transportlīdzekļa veida apvienojumā ar alkoholu tas cilvēka rokās var kļūt par bīstamu ieroci, jo reakcijas ātrums un spēja adekvāti reaģēt kritiskās situācijās ir bremzēta.

Lai izvairītos no nepatīkamiem atgadījumiem sadzīvē un uz ceļa, vislabāk ir atturēties no alkohola lietošanas un izvēlēties alternatīvas. Ūdens vai dažādi atspirdzinošie dzērieni un sulas ir iespēja cilāt glāzīti, bet neapreibt. Ja nu tomēr gribas sajust alus garšu, tad vislabākais risinājums - bezalkoholiskais alus. Mūsdienās pārtikas rūpniecība ir attīstīta tik tālu, ka bezalkoholiskais alus garšas ziņā jau vairs būtiski neatšķiras no parastā alus.