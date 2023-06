Jūlijā un augustā vairākās apdzīvotās vietās Latvijā samazināsies siltumenerģijas tarifi

Lielāko daļu jeb 66% no siltumtīklos nodotā apjoma komersants iepērk no pilnsabiedrības "REZ NRJ". Pārējo daļu uzņēmums "Rēzeknes siltumtīkli" saražo pats, izmantojot dabasgāzi (53%), šķeldu (42%) un kokskaidu granulas (5%).

AS "Olaines ūdens un siltums" siltumenerģijas tarifs Olainē un Pārolaines ciemā no 5.jūlija būs 71,84 eiro par MWh, kas ir par 15% mazāk nekā līdz šim. Tarifa izmaiņas saistītas ar kurināmā (dabasgāzes) un iepirktā kurināmā cenas izmaiņām.

SIA "Valmieras ūdens" siltumenerģijas tarifs no 5.jūlija samazināsies par 16,9% - līdz 73,56 eiro par MWh. Šobrīd Valmierā spēkā tarifs 88,54 eiro par MWh, no 1.jūlija tarifs samazināsies līdz 88,22 eiro par MWh, bet no 5.jūlija tas samazināsies līdz 73,56 eiro par MWh. Siltumenerģijas tarifu samazinājums saistīts ar iepirktās siltumenerģijas cenas izmaiņām.

Komersanta tarifā iekļautās iepirktās siltumenerģijas izmaksas veido lielāko daļu no kopējām izmaksām - 87,3%. "Valmieras ūdens" siltumenerģiju iepērk no trim siltumenerģijas ražotājiem, tostarp lielāko daļu no AS "Valmieras enerģija", kura ražošanas tarifs ir samazinājies no 1.maija un samazināsies arī no 1.jūlija.