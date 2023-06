"Vienīgais pareizais risinājums": Prigožina sociālais tīkls paziņo par darbības izbeigšanu

Tiek norādīts, ka galvenais sociālā tīkla investors kopš 2019. gada bija privātās militārās kompānijas “Vagner” vadītājs Jevgeņijs Prigožins , rakstīja “Dosjē”, izpētot nopludinātus dokumentus. Sociālais tīkls sevi pozicionēja kā “patriotisku analogu “Instagram” un “TikTok””. To dibināja uzņēmējs no Ņižnijnovgorodas Dmitrijs Iļjuhins, kurš atklāja, ka martā sociālā tīkla lietotni lejupielādēja vairāk nekā 500 000 cilvēku, bet vidējais ikmēneša pieaugums bija 170 000 jauni lietotāji.

Tomēr, pēc “Dosjē” vēstītā, dzīvu lietotāju sociālajā tīklā tikpat kā nav. Viss saturs ir kopēts vai nu no citiem sociālajiem tīkliem, vai arī to ražo bēdīgi slavenās “Prigožina troļļu fabrikas”. Kopumā ar satura kopēšanu no citām platformām nodarbojās desmit cilvēki, kā arī – šie cilvēki paši ģenerē “patīk” atzīmes un komentārus pie publikācijām.