Vai Rail Baltica dēļ 2000 ģimenēm par sviestmaizi atņems īpašumus?

Kā teikts iepriekš, Saeimā izskatīties un pieņemtie likuma grozījumi nekādi neregulē īpašumu atņemšanu. To, ka īpašumus sabiedrības vajadzībām, tostarp transporta infrastruktūras attīstībai valsts var atsavināt privātīpašumu, paredz jau pirms 12 gadiem pieņemtais likums un šajā ziņā nekas mainīts netiek. Tas, ka plānots atsavināt vairāk nekā 1600 īpašumu, bija zināms jau pirms vairākiem gadiem. Atsavināšanas likums arī nosaka, ka noteikto atlīdzību par īpašuma atsavināšanu var apstrīdēt tiesā un tiesa to izskata Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

Re:Check jautāja Pleškānei, kāpēc viņa runā par iesēdināšanu cietumā un izmešanu no valsts. Deputāte skaidroja, ka likumprojekta pirmā redakcija paredzēja spēka lietošanu un, ja cilvēks pretojas, tad viņš saucams pie atbildības. Taču, kā norādīts, grozījumos nav un nebija runas par īpašumu atsavināšanu. Savukārt viņas teikums par izmešanu no valsts neattiecoties uz Rail Baltica, bet “uz valsti kopumā” un cilvēkiem – Krievijas pilsoņiem – kuriem jānokārto valsts valodas pārbaudes, lai saglabātu pastāvīgās uzturēšanās atļaujas.

Secinājums: Saeima ar Rail Baltica projekta īstenošanas likuma grozījumu pieņemšanu nav lēmusi par īpašumu atsavināšanu dzelzceļa līnijas vajadzībām. Iespēju īpašumus atsavināt sabiedrības vajadzībām nosaka likums, kas pieņemts jau 2010. gadā, un jau pirms vairākiem gadiem bija zināms, ka šim projektam plānots atsavināt vairāk nekā 1600 īpašumu. Rail Baltica izbūvei īpašumus neatsavinās par kadastra, bet gan par tirgus vērtību, kā tas paredzēts likumā. Daļa no 1623 (jeb noapaļojot 2000) īpašumiem nepieder privātpersonām, un pavisam niecīga daļa ir dzīvojamās ēkas, līdz ar to nav nekāda pamata runāt par 2000 ģimeņu izlikšanu no mājām vai deportāciju. Par īpašumu atsavināšanu “nesēdina cietumā” un neizmet no valsts.