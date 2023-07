Nodokļu maksātājiem būs izdevīgāki maksājumu samazinājumi

Tikmēr, ja vienošanās līgums audita gadījumā tiek noslēgts līdz VID lēmuma pieņemšanai, atcelti tiek 60% nokavējuma naudas un 60% soda naudas. Ja vienošanās noslēgta pēc VID lēmuma, bet pirms apstrīdēšanas vai pārsūdzēšanas termiņa beigām, atcelti tiek 50% no nokavējuma naudas, bet soda nauda var būt samazināta par 85% vai 50%, vai atcelta pilnībā atkarībā no pieļautā pārkāpuma.

Savukārt vienošanās tiesvedības laikā paredz iespēju pirmajā instancē atcelt 30% vai 65% no nokavējuma naudas un soda naudas atkarībā no pieļautā pārkāpuma, bet katrā nākamajā tiesas instancē samazinot atceļamo apmēru par 10%.

Visi maksājumi jāsamaksā valsts budžetā gada laikā no vienošanā līguma noslēgšanas dienas, katru mēnesi maksājot proporcionālu daļu no kopējās summas. Izņēmums ir iedzīvotāji, kas neveic saimniecisko darbību - viņiem šie maksājumi jāveic divu gadu laikā, tāpat katru mēnesi maksājot proporcionālu daļu no kopējās summas.