Ja Zeme attālinās no Saules, tad kāpēc ir tik karsts?

Attālumu no Zemes līdz Saulei astronomi mēra astronomiskajās vienībās, kas ir aptuveni 150 miljoni kilometru. Tomēr Zemes nedaudz elipses veida orbīta ap Sauli nozīmē to, ka katru gadu ir viena diena, kad Zeme ir vistuvāk (perifēlijs) Saulei, un viena, kad vistālāk (afēlijs) no tās. 2023. gadā Zeme vistuvāk Saulei atradās 4. janvārī, bet vistālāk no tās (1,01 astronomisko vienību) 6. jūlijā.