No 1.jūlija visiem "Sadales tīkla" klientiem automātiski tiks pieslēgts "Pamata" tarifs

Pāreja uz "Pamata" tarifu visiem lietotājiem no 1.jūlija notikusi automātiski. Ja lietotājs vēlas izmantot "Speciālo" tarifu, to bez maksas varēs nomainīt "Sadales tīkla" klientu portālā "e-st.lv" vai pie sava elektroenerģijas tirgotāja, lai tas stātos spēkā no nākamā mēneša.