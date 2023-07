Kariņš: NATO samitā pieņemti Latvijai nozīmīgi lēmumi

Kariņš uzsver, ka "jaunie aizsardzības plāni apliecina alianses vienotību un apņemšanos aizsargāt katru centimetru NATO teritorijas no pirmās minūtes".

Samits iezīmē vairākus konkrētus soļus, lai īstenotu 2022.gada Madrides samita apņemšanos aizsargāt katru NATO teritorijas centimetru no pirmās minūtes. Ministru prezidents uzsver, ka Viļņā apstiprinātie jaunie reģionālie aizsardzības plāni ievērojami uzlabo alianses spēju atvairīt jebkuru apdraudējumu no jebkuras puses. Jaunais NATO Spēku modelis paredz sabiedroto apņēmību ievērojami palielināt ātrās reaģēšanas spēku apjomu un uzlabot to kaujas gatavību. Somija ir pilnībā integrēta jaunajos aizsardzības plānos, būtiski uzlabojot Baltijas jūras reģiona drošību.