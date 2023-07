TOP 10 ⟩ Sieviešu uzvedība, kas reāli tracina vīriešus!

Ja tev ir labs garastāvoklis vai viņš ir izdarījis kaut ko mīļu vai iepriecinošu, sekss ir, bet ja ne – arī seksa jums nav. Respektīvi – jums sekss ir tad, kad TU to gribi, nevis otrādi. Patiesībā – vīrieši bieži uzskata, ka sievietes seksu izmanto kā ietekmēšanas instrumentu – vai nu lai sasniegtu kaut ko, ko gribas, vai arī lai pateiktu paldies, vai vēl trakāk – pielīstu savam vīrietim...

Jā, protams, tā ir modernās pasaules neatņemama sastāvdaļa. Un tomēr – ja tu kārtējo reizi iemet acis sociālajos tīklos vai e-pastā, kad jūs restorānā gaidāt ēdienu, vai vēl trakāk – kad viņš ir sagatavojis romantisku vakaru mājās, tad pamēģini iedomāties šo situāciju apgrieztā veidā. Acu kontakts un tieša saskarsme tomēr ir pāri visam – viņš to gaida no tevis un – tu no viņa, vai ne?