CSDD vairākās tehniskās apskates stacijās pagarinās darba laiku

Jelgavā tehniskās apskates stacija Aviācijas ielā 40B strādās no plkst.8.30 līdz 17, Daugavpilī tehniskās apskates stacija Kraujas ielā 3 strādās no plkst.8.30 līdz 16, bet Siguldā tehniskās apskates stacija Vidzemes šoseja 46.km strādās no 8.30 līdz 16.