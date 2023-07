Par ielēkšanu pēdējā vagonā un to, kā apvienot esošo un sapņu profesiju vienā: Ditas ceļš uz IT

Un vai bija prasmes no iepriekšējās karjeras, kurām labs pielietojums ir arī šobrīd?

Tūrisma aģentūrā strādāju par projektu vadītāju, organizēju grupu vizītes, pasākumus un individuālus ceļojumus. Pateicoties tam, man bija iegūtas labas organizatoriskās, stratēģiskās, plānošanas prasmes, kā arī stresa noturība. Es tās burtiski pārnesu uz savu jauno pozīciju. Domāju, ka tieši šo spēju dēļ mani pieņēma esošajā uzņēmumā Swisscom, jo brīdī, kad pieteicos praksei, nebija reālas darba pieredzes IT uzņēmumā. Man patika strādāt tūrismā, bet tagad es atradu citus veidus, kā to inkorporēt IT pasaulē. Tā teikt “I have best from both worlds” (latviski - man ir labākais no abām pasaulēm). Reizēm pat ir bail, ka es pamodīšos un šis būs bijis sapnis, jo tiešām esmu laimīga ar to, kur esmu šobrīd.