Sliktas ziņas Krievijai: Ķīnas IKP pieaugums vājš, naftas cenas krītas

Par ekonomisko izaugsmi 6,3% apmērā no IKP gadā daudzas valstis var tikai sapņot. Tieši šādu IKP palielinājumu Ķīnai izdevās sasniegt 2023. gada otrajā ceturksnī, salīdzinot ar šo pašu laika posmu pērn. Par to 17. jūlijā ziņoja Pekinas Valsts statistikas pārvalde. Tomēr ekspertu un mediju uzmanību pievērsa citi rādītāji.

Straujš pieauguma samazinājums starp ceturkšņiem

Šie rādītāji, kā norāda Austrālijas banka "Commonwealth Bank of Australia", liecina par to, ka "pēckovida bums Ķīnā ir noslēdzies". Amerikāņu investīciju bankas "Goldman Sachs" eksperti brīdinājuši, ka 2023. gads Ķīnai kļūs par "zaudētu gadu", bet Vācijas televīzijas kanāls ARD no Pekinas ziņo, ka "kļūst acīmredzama krīze Ķīnas ekonomikā".