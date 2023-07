Argentīnas kalnos atvērušies “vārti uz citu dimensiju”

Lai arī aina atgādina kaut ko no zinātniskās fantastikas filmas, tomēr nekā pārdabiska tur nav, proti, tā ir optiskā ilūzija, ko veido saules stari, atstarojoties no ledus kristālu mākoņa. Šo ilūziju var redzēt tikai no augšas, un tā veidojas tikai zem saules. Saules gaisma atstarojas no sīkajiem ledus kristāliem, kas peld atmosfērā, radot gaisā īpatnēju halo.