Rīgas Austrumu slimnīcā krasi audzis pieprasījums pēc C hepatīta pārbaudēm

Slimnīca bija izziņojusi, ka šonedēļ līdz 28.jūlijam iedzīvotāji var bezmaksas veikt aknu blīvuma mērīšanu un asins testēšanu uz C hepatītu, taču cilvēku interese par to esot tik liela, ka pieraksts jau pilns.

Pārbaudīties uz C hepatītu var arī, nododot asinis kā donoram - visi donori tiek testēti uz B un C hepatītu un HIV infekciju, pie savas ģimenes ārsta, par maksu jebkurā laboratorijā veikt C hepatīta antivielu testu (anti-HCV), kā arī HIV profilakses punktos - anonīmi un bez maksas eksprestesti visā Latvijā, tostarp biedrības "Baltijas HIV asociācijas" testpunktos Rīgā.