Kad lētāk ir sliktāk jeb kas nav kārtībā ar Latvijas piena nozari

Lauksaimniecības datu centra (LDC) informācija liecina, ka piena rūpniecība ir stipri sadrumstalota, un tas traucē tai darboties efektīvi. Kopumā 56 piena iepircēji iegādājas pienu Latvijas lauksaimniecībās, to starpā ir septiņi vietējie ražotāji, kuri sniedz atskaites LDC. No 49 uzņēmumiem, kas iepērk pienu, pieci lielāki iepērk 8-12% no visa piena, astoņi iepērk 2-3%, deviņi - 1-2%, bet pārējie 27 - mazāk nekā 1% no visa saražotā piena apjoma.