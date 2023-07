"Fitch" saglabājusi Latvijas kredītreitingu "A-" līmenī

"Fitch" paredz, ka valsts budžeta deficīts samazināsies līdz 3,8% no IKP 2023.gadā salīdzinājumā ar 4,4% no IKP 2022.gadā. Aģentūra arī prognozē budžeta deficīta samazināšanos līdz 2,1% no IKP 2024.gadā un 1,8% no IKP 2025.gadā, izbeidzot atbalsta pasākumus, kas saistīti ar enerģiju, pandēmiju un Ukrainas bēgļiem. Ņemot vērā ģeopolitisko situāciju, Latvijai ir mērķis līdz 2027.gadam palielināt aizsardzības izdevumus līdz vismaz 3% no IKP, salīdzinājumā ar 2,2% no IKP 2021.gadā.