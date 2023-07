Nedēļas nogalē tirdzniecības centrā “AKROPOLE Rīga” notiks “Herbalife” 3x3 basketbola kausa izcīņas izšķirošās spēles

“Herbalife” 3x3 basketbola kausa izcīņa tika atklāta maijā. Spēlētāji no četrām valstīm sešos posmos Jelgavā, Kandavā, Saulkrastos, Ogrē, Tukumā un Ventspilī (septītais posms notiks 4. augustā Alūksnē) cīnījušiies par vietu starp 16 labākajām komandām, kas nedēļas nogalē piedalīsies finālturnīrā. 5. un 6. augustā “AKROPOLE Rīga” laukumā redzēsim vairākus Latvijas izlases kandidātus, kā arī kaimiņvalstu labākos 3x3 basketbolistus. Turnīra labākās komandas tiks apbalvotas ar vērtīgām dāvanām no “Herbalife” un “AKROPOLE Rīga” - pirmās vietas ieguvējiem tiks pasniegta 1000 eiro vērta dāvanu karte no iepirkšanās centra, otrās vietas ieguvējiem - 600 eiro vērta dāvanu karte, savukārt trešās vietas ieguvējiem - dāvanu karte 400 eiro vērtībā.