Bumba ar laika degli: Pasaules komerciālā nekustamā īpašuma tirgus liela globāla satricinājuma gaidās

Pieaugošās procentu likmes, strauja inflācija un ekonomiskās situācijas pasliktināšanās ir galvenie faktori, kas rada bažas nekustamo īpašumu attīstītājiem un to kreditoriem. Cikliskās norises ekonomikā nereti rada lielus zaudējumus. Tas savukārt bankām rada lielas bažas, vai investori spēs tikt galā ar kredītiem un vai īpašumu vērtība nenokritīsies tiktāl, ka to vērtība būs mazāka nekā kredīta summa. Ja investori nespēs tikt galā ar kredītiem, tad tas ir ļoti slikts signāls.

Šeit jārunā par sešiem triljoniem dolāru vērtiem kredītiem komerciālajā nekustamajā īpašumā, jūnijā paziņoja aģentūra “Moody’s Investors Service”. Lielākā daļa no šīs summas ir jādzēš laikā no šī līdz 2026. gadam. ASV banku pusgada atskaites liecina, ka šogad ievērojami pieauguši zaudējumi no komercīpašumiem, un izteikts brīdinājums, ka nopietnākās problēmas vēl tikai priekšā.