Norīkoti papildu vilcieni pludmales festivāla "Summer Sound" apmeklētājiem

Festivāls “Summer Sound” Liepājas pludmalē notiks jau 11. reizi. Šogad no 4. līdz 5. augustam uz festivāla “Summer Sound” skatuves kāps dīdžeju un producentu apvienība "Meduza" no Itālijas, elektroniskās deju mūzikas dīdžeji un producenti "Felix Jaehn" un "Alle Farben" no Vācijas. Tāpat pasākumā uzstāsies "Gustavo". Festivālā piedalīsies arī Igaunijas indīroka apvienība "Ewert And The Two Dragons", Ukrainas "Kalush Orchestra" un pašmāju mākslinieki un apvienības, piemēram, "Skyforger", "Singapūras satīns", "Ozols", "Zeļģis", "Būū", "Rolands Če", "Labvēlīgais tips", "Sudden Lights". Tajā uzstāsies arī "Pienvedēja piedzīvojumi", "Dzelzs vilks", "Prusax", "Wiesulis", "Mauku sencis & Grandmasters Neons", "Pirmais kurss", "Gapoljeri", Fēlikss Ķiģelis, "Lapsene", "Čipsis un Dullais", "Nikotīņi", "Indygo", "Finķis & Pragaii" un "Zari". Piedalīsies arī igauņu mūziķis un producents "Noëp", apvienības "Leon Semov", "Planeta Polar", "Shishi" un "Lucid Kidd" no Lietuvas, kā arī bulgāru alternatīvais indīpoproka duets "Iva" un zviedru grupas "Girl Scout" un "The Boo Boo Bama Orchestra", un citi. Pērn “Summer Sound” apmeklēja 40 000 cilvēku. Plašāka informācija par festivālu pieejama: www.summersound.lv.