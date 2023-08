Mīti viegli dzimst un lēni izzūd: kuri auto šodien ir uzticami?

Dažu autoražotāju vēsture ir vairāk nekā gadsimtu gara, bet daži modeļi, mainoties to paaudzēm, no konveijera noripo jau vairākas desmitgades. Tas ir pietiekami ilgs laiks, lai piedzīvotu gan panākumus, gan krīzes, gan popularitātes viļņus, gan visdažādākās neveiksmes. Tāpēc ir tikai dabiski, ka laika gaitā, pamatojoties uz personīgo un kolektīvo pieredzi, autobraucējiem ir veidojušies aizspriedumi, no kuriem daži pārauguši mītos. No tiem, kas dzīvi joprojām, daļa nāk pat vēl no pagājušā gadsimta beigām. Ražotājiem tie var sagādāt pamatīgas galvassāpes, taču uzņēmumu galvenais uzdevums, protams, ir iznīdēt ne pašus mītus, bet to iemeslus, un ar darbiem pierādīt, ka problēmas pieder pagātnei.