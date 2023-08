Lidostas "Rīga" pasažieru skaits šogad varētu pārsniegt iecerēto

Tostarp Odiņa pauda prieku, ka palielinās pasažieru skaits, kuri lido tranzītā. Jūlijā attiecīgo pasažieru īpatsvars veidoja apmēram 26% no visiem pasažieriem.

"Gan Covid-19 laikā, gan pēc kara sākumā Ukrainā tieši tranzīta pasažieru skaits kritās dramatiski un līdz ar to pamatīgi izjuka arī tranzīta plūsma no Rīgas lidostas. Šovasar, pateicoties jaunajiem galamērķiem, ko ir ieviesis "airBaltic" un kuri ir pievilcīgi tranzīta pasažieriem, to skaits ir būtiski palielinājies," sacīja lidostas vadītāja.