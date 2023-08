Rūpniecība no vājuma perioda tik drīz neizlauzīsies, uzsver banku analītiķi

"SEB bankas" ekonomists Dainis Gašpuitis norāda, ka, atskatoties uz apstrādes rūpniecībā valdošo noskaņojumu, sākot ar 2022.gada decembri noskaņojums nozarē lēni bet kļuva mazāk negatīvs, uzlabojoties no -8,7 punktiem līdz -5,3. Tomēr maijā tendence pavērsās pretējā virziena noskaņojumam sasniedzot -9,6 punktus. Pēc neliela uzlabojuma jūnijā, jūlijā tas atradās pie atzīmes -8,8. Kopumā noskaņojums ir zemākajos līmeņos pēdējo trīs gadu laikā. Šobrīd arī globālie iepirkumu vadītāju indeksi norāda uz visai pesimistisku noskaņojumu nozarē pat neskatoties uz to, ka reālie dati no nozares, lai arī ir vāji, neapstiprina tik zemu vērtējumu.