Celt pašvērtējumu, uzdrīkstēties un atrast sevi IT pasaulē - Agneses karjeras maiņas stāsts

Pēc “Iepazīsti tehnoloģijas” sapratu, ka esmu nobriedusi beidzot riskēt, iet prom no darba un kaut ko mainīt savā dzīvē.

Lekcijas sākumā mums bija iesildīšanās, kur, ieslēdzot dziesmu “Peldētājs”, mums bija jātēlo, ka peldam. Tas viss kopumā radīja ļoti pozitīvu iespaidu. Vispār jau ar dizainu mana dzīve bija saistīta iepriekš, bet ne IT un UX aspektā. Studiju laikā mācījos interjera dizainu, pēc tam strādāju par sociālo mediju menedžeri, uzturēju mājas lapas. Atskatoties saprotu, ka savā veidā tā arī bija daļa no IT. Mācoties un darot, ar laiku intereses izkristalizējās un nonācu līdz savai sapņu profesijai.